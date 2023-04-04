Партия Лимонова отрицает причастность вербовщика Треповой к нацболам
Координатор «Другой России Лимонова» Михаил Аксель заявил, что Роман Попков, который может являться вербовщиком Дарьи Треповой, не имеет отношения к партии с 2009 года.
«С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет», - цитирует Акселя РИА Новости.
Он отметил, что в партии Попкова считают предателем. В таком же ключе о нем высказывался и Эдуард Лимонов, поскольку Попков нарушал устав политического объединения.
Ранее Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, заявила, что ее завербовал Попков.
Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.
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