Партия Лимонова отрицает причастность вербовщика Треповой к нацболам

Координатор «Другой России Лимонова» Михаил Аксель заявил, что Роман Попков, который может являться вербовщиком Дарьи Треповой, не имеет отношения к партии с 2009 года.

«С 2009 года Роман Попков никакого отношения к движению нацболов не имеет», - цитирует Акселя РИА Новости.

Он отметил, что в партии Попкова считают предателем. В таком же ключе о нем высказывался и Эдуард Лимонов, поскольку Попков нарушал устав политического объединения.

Ранее Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, заявила, что ее завербовал Попков.

Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.

