Падение дельтаплана под Челябинском: двое погибших
15 июня 202300:01
В Катав-Ивановском районе Челябинской области упал дельтоплан, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Это случилось вечером 14 июня. В результате инцидента погибли два человека.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее человек пострадал при падении дельтаплана на частный дом в Звенигороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru