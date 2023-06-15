Падение дельтаплана под Челябинском: двое погибших

В Катав-Ивановском районе Челябинской области упал дельтоплан, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Это случилось вечером 14 июня. В результате инцидента погибли два человека.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее человек пострадал при падении дельтаплана на частный дом в Звенигороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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