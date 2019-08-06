Режим ЧС отменён в Ачинске
Городские власти Ачинска приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации, который накануне был введён в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов воинской части, расположенной в 10 километрах. Военные уже сократили опасную зону от эпицентра ЧП в посёлке Каменка до 7 километров, передает ТАСС.
Как отмечает RT, местным жителям разрешено вернуться в свои дома. Их жизни и здоровью теперь ничего не угрожает. Ранее в Следственном комитет подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек, 8 пострадали.
Между тем, как сообщает сайт KP.RU, немало жителей Каменки в момент опасности вели себя, порою, как герои. Люди сообщали соседям об эвакуации, подбирали по дороге на машинах своих односельчан, делились водой, едой.
Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярске нашел женщину, которая рисковала жизнью ради детей. Это старшая воспитательница младшей группы каменского детского сада, 28-летняя Олеся Покатилова. Она рассказала, что происходило в селе в момент наибольшей опасности.
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