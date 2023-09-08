Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста

Отец убитой в Каменске-Уральском школьницы обвинил в преступлении велосипедиста. Об этом он заявил в разговоре с местным телеканалом.

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Родственник считает, что велосипедист убил ее в лесу. Он добавил, что на телефоне погибшей были найдены фотографии мужчины.

«Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дана попыталась его сфотографировать», - сказал отец.

На допросе подозреваемый заявлял, что никого не убивал, а лишь заметил лежащую в овраге девушку и украл у нее телефон. Следствие изначально считало, что школьница погибла из-за передозировки наркотиками.

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ФОТО: РИА Новости
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