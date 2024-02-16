Отец Навального подтвердил смерть сына

«Да. Это факт уже, чего там», - сказал Анатолий.

На вопрос о том, где и когда пройдут похороны, Навальный-старший заявил, что пока ничего не может сказать на этот счет.

Ранее днем управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Причиной летального исхода, по неофициальным данным, стал оторвавшийся тромб.

