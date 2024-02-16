Отец Навального подтвердил смерть сына
16 февраля 202417:34
Отец Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в разговоре с журналистами Regnum подтвердил смерть сына.
«Да. Это факт уже, чего там», - сказал Анатолий.
На вопрос о том, где и когда пройдут похороны, Навальный-старший заявил, что пока ничего не может сказать на этот счет.
Ранее днем управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Причиной летального исхода, по неофициальным данным, стал оторвавшийся тромб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru