Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой
Отец Алисы Тепляковой, 9-летней студентки факультета психологии МГУ напал на завкафедрой в здании университета. Видео нападения Евгения Теплякова на преподавателя появилось в Telegram-канале РИА Новости.
На кадрах видно, что Тепляков пытается схватить завкафедрой психологии на парадной лестнице учебного заведения и громко ему что-то говорит. Сотрудники вуза вызвали полицию. За поведением отца наблюдала Алиса, которая стояла рядом. Причину нападения пока неизвестна.
Ранее у 9-летней студентки возникли проблемы с учебой. Родители не могли согласовать индивидуальный учебный план с администрацией вуза. Алиса планирует закончить МГУ к 11 годам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru