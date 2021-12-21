Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой

Отец Алисы Тепляковой, 9-летней студентки факультета психологии МГУ напал на завкафедрой в здании университета. Видео нападения Евгения Теплякова на преподавателя появилось в Telegram-канале РИА Новости.

Отец 9-летней студентки МГУ прокомментировал учебную программу дочери

На кадрах видно, что Тепляков пытается схватить завкафедрой психологии на парадной лестнице учебного заведения и громко ему что-то говорит. Сотрудники вуза вызвали полицию. За поведением отца наблюдала Алиса, которая стояла рядом. Причину нападения пока неизвестна.

Ранее у 9-летней студентки возникли проблемы с учебой. Родители не могли согласовать индивидуальный учебный план с администрацией вуза. Алиса планирует закончить МГУ к 11 годам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеМГУ
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