От сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области пострадал мирный житель

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области

По его словам, в результате инцидента пострадал мирный житель, он получил легкое ранение. Врачи оказали ему своевременную помощь и отпустили домой.

Ранее один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУПострадавшиеКурская Область

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