От сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области пострадал мирный житель

По его словам, в результате инцидента пострадал мирный житель, он получил легкое ранение. Врачи оказали ему своевременную помощь и отпустили домой.

Ранее один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

