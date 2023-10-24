От сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области пострадал мирный житель
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадал мирный житель, он получил легкое ранение. Врачи оказали ему своевременную помощь и отпустили домой.
Ранее один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru