От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки

В Подмосковье в Рузском районе в детском лагере от травления погибли двое 16-летних подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Тела молодых людей обнаружили только через несколько часов после смерти.

По данным источника, на месте происшествия в поселке Тучково нашли пакет с порошком. Предположительно, погибшие мальчики употребили наркотики.