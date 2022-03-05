От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки

В Подмосковье в Рузском районе в детском лагере от травления погибли двое 16-летних подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Тела молодых людей обнаружили только через несколько часов после смерти.

По данным источника, на месте происшествия в поселке Тучково нашли пакет с порошком. Предположительно, погибшие мальчики употребили наркотики.

Тело школьницы было найдено на берегу Волги в Астраханской области

Как сообщает Telegram-канал, изначально в комнате находилось трое подростков. При этом один из них потерял сознание из-за отравления, но позже очнулся, увидел тела друзей и покинул помещение.

По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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ТЕГИ:НаркотикиДетский ЛагерьПодмосковьеСмертьПодростки
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