От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки
В Подмосковье в Рузском районе в детском лагере от травления погибли двое 16-летних подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Тела молодых людей обнаружили только через несколько часов после смерти.
По данным источника, на месте происшествия в поселке Тучково нашли пакет с порошком. Предположительно, погибшие мальчики употребили наркотики.
Как сообщает Telegram-канал, изначально в комнате находилось трое подростков. При этом один из них потерял сознание из-за отравления, но позже очнулся, увидел тела друзей и покинул помещение.
По факту случившегося прокуратура начала проверку.
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