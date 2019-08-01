Осторожно, газ! Из вуза в Санкт-Петербурге эвакуировали 200 человек

Обнаружение двух баллонов с ядовитым газом фосген стало причиной для эвакуации сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Отмечается, что бесхозные предметы «неизвестного происхождения» были обнаружены во время ежедневного обхода территории. «Пятый канал» отмечает, что баллоны были спрятаны в технической нише вентиляционной камеры. Вес одного из них — около семи килограммов, второго — 12. На каждый баллон нанесена надпись «Фосген». На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС.

Фосген — бесцветный ядовитый газ, чрезвычайно токсичный для человека. Применялся во время Первой Мировой войны.

В середине июля НСН писала, что после сообщения о минировании из здания Высшей школы экономики (ВШЭ), расположенного на Мясницкой улице, было эвакуировано около 300 человек. В пресс-службе высшего учебного заведения отметили, что письмо, содержащее сообщение о «заложенном взрывном устройстве», пришло на электронную почту ВШЭ.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили проверку здания, угрозу взрыва не подтвердили.







