Осквернительницей храма в Екатеринбурге займутся психиатры
Жительницу Екатеринбурга, которая организовала акт вандализма на территории Храма на Крови в Екатеринбурге, передали врачам психиатрической клиники. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В ночь на 1 сентября вандалка начертала фломастером на памятнике царской семье возле входа в храм проклятия в адрес Русской православной церкви и партии «Единая Россия».
Полиция задержала женщину на месте совершения противоправных действий. Её переправили в одно из медицинских учреждений столицы Урала с целью оценки адекватности психического здоровья.
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