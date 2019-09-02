Осквернительницей храма в Екатеринбурге займутся психиатры

Жительницу Екатеринбурга, которая организовала акт вандализма на территории Храма на Крови в Екатеринбурге, передали врачам психиатрической клиники. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов. В ночь на 1 сентября вандалка начертала фломастером на памятнике царской семье возле входа в храм проклятия в адрес Русской православной церкви и партии «Единая Россия».

Полиция задержала женщину на месте совершения противоправных действий. Её переправили в одно из медицинских учреждений столицы Урала с целью оценки адекватности психического здоровья.

