Организатора продажи данных абонентов Tele2 и «Мегафона» отправили в колонию
Воскресенский городской суд Московской области признал россиянина Даниила Мелкова виновным в организации сбыта за денежное вознаграждение данных абонентов Tele2 и «Мегафона» в мессенджере Telegram, сообщает ТАСС.
Представитель суда Дмитрий Крахмалев отметил, что Мелков был признан виновным в совершении четырех эпизодов по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации» и пяти эпизодов по статье «нарушение тайны переписки».
«Ему окончательно назначено четыре года и шесть месяцев отбывания наказания в колонии-поселении с самостоятельным ходом к месту отбытия», - уточнил он.
В суде добавили, что другие фигуранты дела, Владислав Кривохижин и Владислав Медведев, получили условные сроки.
Ранее житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов был признан выиновным в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. За продажу чит-кодов для онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warships» он получил 2,5 года ограничения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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