Организатора продажи данных абонентов Tele2 и «Мегафона» отправили в колонию

Представитель суда Дмитрий Крахмалев отметил, что Мелков был признан виновным в совершении четырех эпизодов по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации» и пяти эпизодов по статье «нарушение тайны переписки».

«Ему окончательно назначено четыре года и шесть месяцев отбывания наказания в колонии-поселении с самостоятельным ходом к месту отбытия», - уточнил он.

В суде добавили, что другие фигуранты дела, Владислав Кривохижин и Владислав Медведев, получили условные сроки.

Ранее житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов был признан выиновным в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. За продажу чит-кодов для онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warships» он получил 2,5 года ограничения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

