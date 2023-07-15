Оперштаб Кубани: 160 человек эвакуировали из Туапсинского района
15 июля 202318:47
Порядка 160 человек, в том числе 57 детей эвакуировали из Туапсинского района, сообщили в оперштабе Кубани.
Уточняется, что из-за продолжительных дождей многие реки региона вышли из берегов. Затопленными оказались 72 дома, также были повреждены несколько мостов.
Отмечается, что на сегодняшний день обстановка в Сочи стабилизировалась, а вода немного сошла.
Ранее в пресс-службе мэрии курорта сообщили, что в Сочи ожидаются ливни вечером субботы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru