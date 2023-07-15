Оперштаб Кубани: 160 человек эвакуировали из Туапсинского района

Порядка 160 человек, в том числе 57 детей эвакуировали из Туапсинского района, сообщили в оперштабе Кубани.

В Сочи продлили штормовое предупреждение

Уточняется, что из-за продолжительных дождей многие реки региона вышли из берегов. Затопленными оказались 72 дома, также были повреждены несколько мостов.

Отмечается, что на сегодняшний день обстановка в Сочи стабилизировалась, а вода немного сошла.

Ранее в пресс-службе мэрии курорта сообщили, что в Сочи ожидаются ливни вечером субботы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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