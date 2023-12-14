Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка в Москве
Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребёнка в коляске на западе Москвы, сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл 30 ноября на улице Герасима Курина. Отмечается, что женщина и её ребёнок получили травмы, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - указали в ведомстве, добавив, что по данному факту был назначен ряд судебных экспертиз.
Ранее в Саранске столб упал на остановку общественного транспорта, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Автодор» озвучил стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»
- Россия завершила подготовку системы мониторинга ядерных испытаний
- СМИ: Финляндия откроет 15 военных баз на своей территории для США
- Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка в Москве
- У пианиста Михаила Плетнева украли рояль за 12 миллионов рублей
- Юрия Соломина выпишут из больницы на следующей неделе
- Депутат Синельщиков призвал гуманизировать наказание по трети статей уголовного кодекса
- Путин заявил, что к газовым сетям в РФ подключены 450 тысяч домохозяйств
- ООН: Газа больше не пригодна для жизни
- СМИ: Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru