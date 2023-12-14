Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка в Москве

Оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребёнка в коляске на западе Москвы, сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета РФ.

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По данным следствия, инцидент произошёл 30 ноября на улице Герасима Курина. Отмечается, что женщина и её ребёнок получили травмы, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - указали в ведомстве, добавив, что по данному факту был назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в Саранске столб упал на остановку общественного транспорта, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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