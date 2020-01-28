Около ста домов в Ростове-на-Дону остались без тепла
В центре Ростова-на-Дону произошла авария на теплотрассе, в результате которой без тепла остались около ста домов. Об этом сообщает телеканал ОТР.
Кроме того, как передает телеканал, последствия происшествия распространились и на социальные объекты: отопление перестало поступать в 12 зданий. По данным телеканала, администрация города обещает устранить последствия и восстановить подачу тепла уже в 9 вечера по московскому времени.
В настоящий момент температура в городе не превышает 8 градусов выше нуля. Над ликвидацией утечки работают бригады городских тепловых сетей и 7 спецмашин.
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