Около ста домов в Ростове-на-Дону остались без тепла

Кроме того, как передает телеканал, последствия происшествия распространились и на социальные объекты: отопление перестало поступать в 12 зданий. По данным телеканала, администрация города обещает устранить последствия и восстановить подачу тепла уже в 9 вечера по московскому времени.

В настоящий момент температура в городе не превышает 8 градусов выше нуля. Над ликвидацией утечки работают бригады городских тепловых сетей и 7 спецмашин.





