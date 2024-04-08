Около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка в Орске

Из-за паводка 99 человек обратились в Орске за медицинской помощью, в том числе 18 несовершеннолетних. Девять человек были госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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По его словам, медицинские учреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций, передает РИА Новости.

В пятницу, 5 апреля, в Оренбургской области произошел прорыв дамбы из-за мощного разлива реки Урал. Из Старого города началась массовая эвакуация жителей. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Курган и несколько районов в области также могут оказаться в зоне затопления - из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.

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ФОТО: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области
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