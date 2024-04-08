Около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка в Орске
Из-за паводка 99 человек обратились в Орске за медицинской помощью, в том числе 18 несовершеннолетних. Девять человек были госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, медицинские учреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций, передает РИА Новости.
В пятницу, 5 апреля, в Оренбургской области произошел прорыв дамбы из-за мощного разлива реки Урал. Из Старого города началась массовая эвакуация жителей. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.
Курган и несколько районов в области также могут оказаться в зоне затопления - из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru