Около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка в Орске

По его словам, медицинские учреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций, передает РИА Новости.

В пятницу, 5 апреля, в Оренбургской области произошел прорыв дамбы из-за мощного разлива реки Урал. Из Старого города началась массовая эвакуация жителей. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Курган и несколько районов в области также могут оказаться в зоне затопления - из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.

