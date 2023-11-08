Около 40 участников группы мошенников на сайтах знакомств задержаны в Москве
Около 40 подозреваемых в мошенничестве посредством интернет-сайтов знакомств задержаны в российской столице. Все они входили в организованную криминальную группу, сообщает ТАСС со ссылкой на московский главк Следственного комитета.
Всего в ходе оперативных мероприятий задержаны 36 предполагаемых злоумышленников. Женщины, входившие в группировку, знакомились в сети с мужчинами, разместившими анкеты для знакомства, и назначали личные встречи в Алексеевском районе Москвы в кафе, заранее определённых соучастниками.
Там злоумышленницы делали заказ по завышенной стоимости, который оплачивал обманутый «клиент», после чего покидали место встречи. Полученные мошенническим путём деньги распределялись между участниками преступной группы с учётом распределения криминальных ролей.
Все задержанные доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. После предъявления обвинений подозреваемым мошенникам суд изберёт меру пресечения по ходатайству следствия.
Между тем, Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщает о новом способе мошенничества в интернете. Злоумышленники создают фейковые аккаунты в соцсетях от имени представителей региональных властей и клонируют официальные страницы служб и ведомств на местах. В привычную схему жульничества добавлен предварительный этап — подготовка жертвы к звонку для «разводки» на деньги.
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