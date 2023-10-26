Около 10 автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
26 октября 202317:02
На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил столичный Дептранс.
По сообщениям очевидцев, в тоннеле столкнулись 10 автомобилей. Отмечается, что причиной ДТП стал грузовик, который врезался в стоящие в пробке автомобили.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется по одной полосе, уточнили в Дептрансе.
Ранее три легковых автомобиля столкнулись в Бабушкинском районе Москвы, никто не пострадал, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru