Около 10 автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

По сообщениям очевидцев, в тоннеле столкнулись 10 автомобилей. Отмечается, что причиной ДТП стал грузовик, который врезался в стоящие в пробке автомобили.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется по одной полосе, уточнили в Дептрансе.

Ранее три легковых автомобиля столкнулись в Бабушкинском районе Москвы, никто не пострадал, сообщает RT.

