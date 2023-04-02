Офис Зеленского заявил о непричастности ко взрыву в Петербурге

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

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Подоляк заявил, что происшествие могло стать следствием разборок между «пауками». По его словам, Россию ожидают новые неприятности.

«Пока будем смотреть», − написал он в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).

Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил его творческий вечер.

Предположительно, статуэтку со взрывчаткой военкору вручила уроженка Иваново-Франковска Мария Ярун, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
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