Офис Зеленского заявил о непричастности ко взрыву в Петербурге
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
Подоляк заявил, что происшествие могло стать следствием разборок между «пауками». По его словам, Россию ожидают новые неприятности.
«Пока будем смотреть», − написал он в Twitter (заблокированная в РФ соцсеть).
Блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил его творческий вечер.
Предположительно, статуэтку со взрывчаткой военкору вручила уроженка Иваново-Франковска Мария Ярун, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru