Одиннадцатиклассник изнасиловал двенадцатилетнего подростка

Отмечается, что преступление было совершено в апреле этого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника, он признался в преступлении и раскаялся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет после совершения преступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

