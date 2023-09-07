Одиннадцатиклассник изнасиловал двенадцатилетнего подростка
7 сентября 202318:51
Ученик одиннадцатого класса изнасиловал двенадцатилетнюю девочку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что преступление было совершено в апреле этого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника, он признался в преступлении и раскаялся.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет после совершения преступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru