Одиннадцатиклассник изнасиловал двенадцатилетнего подростка

Ученик одиннадцатого класса изнасиловал двенадцатилетнюю девочку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В Челябинске учителя задержали по подозрению в изнасиловании третьеклассницы

Отмечается, что преступление было совершено в апреле этого года. Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника, он признался в преступлении и раскаялся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет после совершения преступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПодросткиЗадержаниеИзнасилование

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