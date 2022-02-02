Одиннадцать человек погибли при попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау

Одиннадцать человек погибли при попытке госпереворота в столице Гвинеи-Бисау 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что среди погибших, в частности, четыре мирных жителя.

Накануне сообщалось о стрельбе у здания правительства в Бисау. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило о попытке госпереворота и призвало военных к освобождению чиновников.



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