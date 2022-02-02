Одиннадцать человек погибли при попытке госпереворота в Гвинеи-Бисау
2 февраля 202222:57
Одиннадцать человек погибли при попытке госпереворота в столице Гвинеи-Бисау 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди погибших, в частности, четыре мирных жителя.
Накануне сообщалось о стрельбе у здания правительства в Бисау. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило о попытке госпереворота и призвало военных к освобождению чиновников.
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2 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru