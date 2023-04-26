Один из двух упавших дронов под Москвой оказался игрушечным

Один из двух упавших в Подмосковье дронов оказался игрушечным. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

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Найденный в подмосковной деревне Новосидориха 25 апреля квадрокоптер был игрушечным. Артюхин призвал жителей не поддаваться панике.

«Квадрокоптер не несет никакой угрозы, он не является военным. Говоря простым языком, это детская игрушка на радиоуправлении», - написал он.

Ранее в аэропорту Пскова обнаружили неизвестный беспилотник, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ПодмосковьеБеспилотники

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