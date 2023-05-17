Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области
В результате обстрела украинской армии Кореневского района Курской области пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, было зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Уточняется, что в результате инцидента были повреждены ЛЖП, в связи с чем поселки остались без электричества.
Региональный глава рассказал об одном пострадавшем в результате обстрела. Им оказался гражданский рабочий. В состоянии средней тяжести мужчину доставили в больницу. В настоящий момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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