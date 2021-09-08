Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Екатеринбурге
Один человек пострадал после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, опоры здания целы.
Из дома эвакуированы 36 жильцов.
На месте ЧП работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
Сегодня рано утром произошел взрыв газа также в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. На данный момент известно о гибели двух человек, девять пострадали. Еще трое жильцов, предположительно, находятся под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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