Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Екатеринбурге

Один человек пострадал после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, опоры здания целы.

Из дома эвакуированы 36 жильцов.

На месте ЧП работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

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По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Сегодня рано утром произошел взрыв газа также в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. На данный момент известно о гибели двух человек, девять пострадали. Еще трое жильцов, предположительно, находятся под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:Взрыв ГазаЕкатеринбург
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