Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Екатеринбурге

Один человек пострадал после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, опоры здания целы.

Из дома эвакуированы 36 жильцов.

На месте ЧП работают 37 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.