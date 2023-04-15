Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, в результате чего пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате прилета снаряда была разрушена стена дома, поврежден забор и выбиты стекла. Пострадавшей женщине 73 года. Сейчас ей оказывается необходимая помощь. У женщины контузия. Глава региона отметил, что восстановительные работы начнутся утром.⠀

«Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей», - написал губернатор.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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