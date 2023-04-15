Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области

По его словам, в результате прилета снаряда была разрушена стена дома, поврежден забор и выбиты стекла. Пострадавшей женщине 73 года. Сейчас ей оказывается необходимая помощь. У женщины контузия. Глава региона отметил, что восстановительные работы начнутся утром.⠀

«Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей», - написал губернатор.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

