Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, в результате чего пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате прилета снаряда была разрушена стена дома, поврежден забор и выбиты стекла. Пострадавшей женщине 73 года. Сейчас ей оказывается необходимая помощь. У женщины контузия. Глава региона отметил, что восстановительные работы начнутся утром.⠀
«Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей», - написал губернатор.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru