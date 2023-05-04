Один человек пострадал после удара ВСУ по селу под Брянском

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки ... В результате обстрела есть один пострадавший», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Из-за обстрела получили повреждения несколько домовладений. Кроме того, было нарушено энергоснабжение в населенном пункте, отмечает телеканал «360». На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, в результате пять человек погибли, 15 получили ранения, напоминает РЕН ТВ.

