Один человек погиб при падении строительного крана в Новосибирске
Башенный кран рухнул на припаркованные автомобили в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса на улице Владимира Заровного, отмечает телеканал «360».
«В результате один человек погиб, предположительно, крановщик», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, жертвой ЧП стала женщина-крановщица 1966 года рождения. При падении кран повредил пять легковых автомобилей, пишет «Свободная пресса». МВД сообщает о восьми пострадавших машинах.
Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru