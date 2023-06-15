Один человек погиб при падении строительного крана в Новосибирске

Башенный кран рухнул на припаркованные автомобили в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

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Инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса на улице Владимира Заровного, отмечает телеканал «360».

«В результате один человек погиб, предположительно, крановщик», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, жертвой ЧП стала женщина-крановщица 1966 года рождения. При падении кран повредил пять легковых автомобилей, пишет «Свободная пресса». МВД сообщает о восьми пострадавших машинах.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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