Один человек погиб при обстреле брянского села Чаусы

«Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также Богомаз сообщил, что при обстреле было повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что житель белгородского поселка Горьковской погиб после обстрела со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

