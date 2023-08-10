Один человек погиб при обстреле брянского села Чаусы

Один человек погиб при обстреле села Чаусы в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также Богомаз сообщил, что при обстреле было повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что житель белгородского поселка Горьковской погиб после обстрела со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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