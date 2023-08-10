Один человек погиб при обстреле брянского села Чаусы
Один человек погиб при обстреле села Чаусы в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Также Богомаз сообщил, что при обстреле было повреждено имущество сельхозпредприятия. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что житель белгородского поселка Горьковской погиб после обстрела со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru