Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии

«В результате происшествия, при падении с высоты пострадали 2 человека, один из них погиб. Пострадавшему оказана помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Получившего травмы могут доставить санрейсом в город Нерюнгри.

На месте ЧП работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС.

Накануне взрыв прогремел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске, напоминает РИА ФАН. По последним данным, в результате погибли пять человек, еще 13 пострадали, пишет RT.

