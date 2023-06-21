Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии

Разгерметизация емкости при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, из-за ударной волны погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возросло число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом

«В результате происшествия, при падении с высоты пострадали 2 человека, один из них погиб. Пострадавшему оказана помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Получившего травмы могут доставить санрейсом в город Нерюнгри.

На месте ЧП работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС.

Накануне взрыв прогремел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске, напоминает РИА ФАН. По последним данным, в результате погибли пять человек, еще 13 пострадали, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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