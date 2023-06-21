Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии
Разгерметизация емкости при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, из-за ударной волны погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«В результате происшествия, при падении с высоты пострадали 2 человека, один из них погиб. Пострадавшему оказана помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Получившего травмы могут доставить санрейсом в город Нерюнгри.
На месте ЧП работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС.
Накануне взрыв прогремел на Тамбовском пороховом заводе в Котовске, напоминает РИА ФАН. По последним данным, в результате погибли пять человек, еще 13 пострадали, пишет RT.
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