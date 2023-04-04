Один человек погиб и 30 пострадали при крушении поезда в Нидерландах
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах, в результате один человек погиб, около 30 пострадали. Об этом пишет АР, ссылаясь на данные экстренных служб страны.
Инцидент произошел утром 4 апреля в городе Воорсхоттен неподалеку от Гааги. В транспорте находились 50 пассажиров, пишет RT.
Местные СМИ отмечают, что поезд налетел на небольшой строительный кран, находившийся на путях, по меньшей мере один вагон развернулся поперек рельсов, съехав в поле. В хвостовой части состава начался пожар, однако огонь быстро потушили.
Отмечается, что пострадавшим пассажирам оказали первую медицинскую помощь жители ближайших частных домов. Далее раненых доставили в больницы, отмечает РЕН ТВ.
В железнодорожной компании Pro Rail назвали ЧП «черным днем» для железных дорог страны и пообещали расследовать его причину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru