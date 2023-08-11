Очевидцы сообщили о взрыве у Карамышевской набережной в Москве

Взрыв произошел в районе Карамышевской набережной в Москве – у Живописного моста, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

На место едут оперативные службы.

СМИ сообщили о закрытии неба во «Внуково» из-за беспилотника

Что произошло, пока непонятно. По сообщению Baza, там упал беспилотник.

Полчаса назад сообщалось о закрытии аэропорта «Внуково» из-за беспилотника над Можайском. Также закрыто воздушное пространство над Калугой.

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