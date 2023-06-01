Очевидцы рассказали об обстрелах Шебекино

ВСУ обстреливали город всю ночь, призналась Надежда. При этом бомбежки продолжаются уже вторые сутки.

«Сегодня ночью бомбили где-то с начала двенадцатого до часу. Потом был небольшой перерыв. Затем опять сильно бомбили с трех часов до половины седьмого», - рассказала она.

Утром приехал сын и сообщил, что родителей вывезут из Шебекино. Их забрали с центральной площади и отвезли на стадион.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСу обстреляли город из «Градов». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».