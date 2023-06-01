Очевидцы рассказали об обстрелах Шебекино

Эвакуированная из Шебекино на стадион «Белгород Арена» пенсионерка Надежда рассказала NEWS.ru о ночных обстрелах города. В разговоре с журналистом издания собеседница призналась, что была вынуждена прятаться с мужем в ванной.

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ВСУ обстреливали город всю ночь, призналась Надежда. При этом бомбежки продолжаются уже вторые сутки.

«Сегодня ночью бомбили где-то с начала двенадцатого до часу. Потом был небольшой перерыв. Затем опять сильно бомбили с трех часов до половины седьмого», - рассказала она.

Утром приехал сын и сообщил, что родителей вывезут из Шебекино. Их забрали с центральной площади и отвезли на стадион.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСу обстреляли город из «Градов». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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