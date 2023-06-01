Очевидцы рассказали об обстрелах Шебекино
Эвакуированная из Шебекино на стадион «Белгород Арена» пенсионерка Надежда рассказала NEWS.ru о ночных обстрелах города. В разговоре с журналистом издания собеседница призналась, что была вынуждена прятаться с мужем в ванной.
ВСУ обстреливали город всю ночь, призналась Надежда. При этом бомбежки продолжаются уже вторые сутки.
«Сегодня ночью бомбили где-то с начала двенадцатого до часу. Потом был небольшой перерыв. Затем опять сильно бомбили с трех часов до половины седьмого», - рассказала она.
Утром приехал сын и сообщил, что родителей вывезут из Шебекино. Их забрали с центральной площади и отвезли на стадион.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСу обстреляли город из «Градов». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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