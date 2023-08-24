Очевидцы рассказали о водителе, протаранившем толпу людей в Калуге
Один из очевидцев наезда автомобиля Toyota на толпу людей на остановке в Калуге, заявил, что водитель не был пьян, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, мужчина мог находиться в наркотическом опьянении.
«Он пролетел мимо меня в метре, и в толпу. Как минимум, сбил десять человек, из них, как минимум, двое дети. Говорят, продулся по нулям с точки зрения алкоголя», - отметил житель Калуги.
Он рассказал, что в первые секунды вообще ничего не осознавал, что произошло.
«Забрали вроде бы нескольких тяжелых. Мужчине сильно досталось и пожилой женщине. Остальные вроде бы с травмами легкой тяжести – переломы, ссадины, ушибы. Вроде забрали всех живыми», — добавил он.
Еще один очевидец произошедшего отметил, что машина чуть не врезалась в него самого.
«Шел спиной, услышал шум, думал, кто-то громко упал, обернулся. Там человек на машине сбивает рекламную штуку, и по людям. Сзади меня шли эти девочки, которых сбили. Лучше бы в столб рядом врезался. Начали кто-то помогать, кто-то снимать, кто-то скорую вызывать», — рассказал он.
Ранее десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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