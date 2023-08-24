Очевидцы рассказали о водителе, протаранившем толпу людей в Калуге

«Он пролетел мимо меня в метре, и в толпу. Как минимум, сбил десять человек, из них, как минимум, двое дети. Говорят, продулся по нулям с точки зрения алкоголя», - отметил житель Калуги.

Он рассказал, что в первые секунды вообще ничего не осознавал, что произошло.

«Забрали вроде бы нескольких тяжелых. Мужчине сильно досталось и пожилой женщине. Остальные вроде бы с травмами легкой тяжести – переломы, ссадины, ушибы. Вроде забрали всех живыми», — добавил он.