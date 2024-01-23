Очаг кори обнаружили в Санкт-Петербурге

Очаг кори зафиксирован в Санкт-Петербурге (Приморский район), близлежащий медцентр приступил к опросу жильцов. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Попова: общее число заболевших в России корью и коклюшем не критично

О количестве заболевших информации нет. Отмечается, что они проживают на Комендантском проспекте и Плесецкой улице.

В медцентре призвали пройти опрос дистанционно через специальную форму, если возможности пообщаться с медперсоналом нет в силу уважительных причин. После обработки запроса медики свяжутся с заболевшим и обсудят дальнейшие шаги, заверили в медцентре.

Ранее юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗаболеваниеСанкт-Петербург

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