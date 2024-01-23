Очаг кори обнаружили в Санкт-Петербурге

О количестве заболевших информации нет. Отмечается, что они проживают на Комендантском проспекте и Плесецкой улице.

В медцентре призвали пройти опрос дистанционно через специальную форму, если возможности пообщаться с медперсоналом нет в силу уважительных причин. После обработки запроса медики свяжутся с заболевшим и обсудят дальнейшие шаги, заверили в медцентре.

Ранее юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори.

