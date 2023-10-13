Обвиняемый в сожжении Корана Журавель на суде частично признал вину

В частности, он признал себя в совершении преступления по части 2 статьи 148, но не признал вину в грубом нарушении общественного порядка.

Он также назвал ужасным свой поступок, извинившись перед мусульманами, и добавил, что ему «очень стыдно».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

