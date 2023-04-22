Обвиняемый в госизмене сотрудник оружейного завода не работал в компании два года

«Он у нас не работает с марта 2021 года и с нами никак не связан. Информации о нем у нас никакой нет. Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем», - заявил представитель компании.

По его словам, обвиняемый не имеет к компании никакого отношения.

ФСБ обвинила в государственной измене заместителя начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология». Обвиняемого арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». С Кичей проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Россиянину может грозить до 20 лет заключения.

