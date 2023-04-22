Обвиняемый в госизмене сотрудник оружейного завода не работал в компании два года
Арестованный за госизмену россиянин Дмитрий Кича, который работал на московском оружейном заводе «Промтехнология» по выпуску охотничьих и спортивных винтовок ORSIS, уволился из компании два года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.
«Он у нас не работает с марта 2021 года и с нами никак не связан. Информации о нем у нас никакой нет. Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем», - заявил представитель компании.
По его словам, обвиняемый не имеет к компании никакого отношения.
ФСБ обвинила в государственной измене заместителя начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология». Обвиняемого арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». С Кичей проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Россиянину может грозить до 20 лет заключения.
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