Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора

Указания террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл», давал некто по имени Сайфулло, заявили обвиняемые. Кадры допроса продемонстрировал Первый канал.

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По словам фигурантов дела, координатор дал им указания ехать в Киев после совершения теракта. Обвиняемые отметили, что их должны были встретить люди, которые помогут перейти границу с Украиной.

По данным российских спецслужб, со стороны Украины готовилось два коридора для перехода границы, велось разминирование вблизи населенных пунктов Сопычь и Чуйковка Сумской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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