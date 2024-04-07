Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора
Указания террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл», давал некто по имени Сайфулло, заявили обвиняемые. Кадры допроса продемонстрировал Первый канал.
По словам фигурантов дела, координатор дал им указания ехать в Киев после совершения теракта. Обвиняемые отметили, что их должны были встретить люди, которые помогут перейти границу с Украиной.
По данным российских спецслужб, со стороны Украины готовилось два коридора для перехода границы, велось разминирование вблизи населенных пунктов Сопычь и Чуйковка Сумской области.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru