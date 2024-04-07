Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора

По словам фигурантов дела, координатор дал им указания ехать в Киев после совершения теракта. Обвиняемые отметили, что их должны были встретить люди, которые помогут перейти границу с Украиной.

По данным российских спецслужб, со стороны Украины готовилось два коридора для перехода границы, велось разминирование вблизи населенных пунктов Сопычь и Чуйковка Сумской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

