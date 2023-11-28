Объект связи в Белгородской области был атакован дроном-камикадзе
28 ноября 202316:53
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи.
По его словам, инцидент произошёл в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.
«Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место», - написал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Рязанской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru