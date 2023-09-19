NYT: Рынок в Константиновке в ДНР поразила украинская ракета из «Бука»
Украинская ракета из зенитного ракетного комплекса «Бук» ударила по рынку в Константиновке на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом пишет The New York Times.
Снаряд атаковал оживленный городской рынок 6 сентября, в результате погибли 16 человек, еще 32 пострадали, напоминает РЕН ТВ.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственное расследование, собранные и проанализированные газетой данные дают основания считать, что удар был «результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО, выпущенной из ракетного комплекса "Бук"». Издание изучило фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей, публикации в соцсетях. Отмечается, что киевские власти пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и району атаки, но позже репортеры попали на место ЧП, собрали обломки и опросили свидетелей.
По данным газеты, по записям с камер было установлено: ракета прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Киеву территории. По времени удар совпадает с двумя ракетными пусками с украинских позиций, пишет Ura.ru. Также установлено, что отверстия в фасадах зданий совпадают по размеру с поражающими элементами «Бука».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru