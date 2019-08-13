Новости за ночь: Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

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Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться. За прошедшие сутки она снизилась на 6% и составила 266 тысяч гектаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Авиалесоохрану». Уточняется, что накануне, 12 августа, в России действовало 202 лесных пожара на площади более 283,167 тысяч гектаров. Из них почти 147 тысяч га в Иркутской области и еще 126 тысяч в Красноярском крае. Всего на территории государства был зафиксирован 301 пожар на площади 2,743 млн га. Их прекратили тушить по решению региональных комиссий. Как заявил руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко, пик лесных пожаров в Сибири пройден.

Напомним, что режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.

