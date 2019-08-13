Новости за ночь: Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Главные события ночи по версии НСН.
«Авиалесоохрана»: Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться. За прошедшие сутки она снизилась на 6% и составила 266 тысяч гектаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Авиалесоохрану». Уточняется, что накануне, 12 августа, в России действовало 202 лесных пожара на площади более 283,167 тысяч гектаров. Из них почти 147 тысяч га в Иркутской области и еще 126 тысяч в Красноярском крае. Всего на территории государства был зафиксирован 301 пожар на площади 2,743 млн га. Их прекратили тушить по решению региональных комиссий. Как заявил руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко, пик лесных пожаров в Сибири пройден.
Напомним, что режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.
Трамп отреагировал на взрыв реактивной установки в России
Соединенные Штаты Америки получили значимый объем информации в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об этом в публикации в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Америка обладает похожими технологиями, однако более продвинутыми. Трамп добавил, что взрыв российской крылатой ракеты «Буревестник» вынудил граждан беспокоиться о загрязнении воздуха не только вблизи от объекта, но и далеко за его пределами. Это, по заявлению американского лидера, «нехорошо».
Ранее, 8 августа, в результате испытаний Минобороны России жидкостного реактивного двигателя в районе поселка Ненокса под Северодвинском произошел взрыв. В результате погибло двое военных, а также пятеро специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В «Турпомощи» рассказали о масштабах ущерба для бюджета Грузии
Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составил 60 миллионов долларов. Об этом заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он отметил, что ранее озвученные Тбилиси оценки убытков можно считать «более чем точными».
Осауленко пояснил, что если брать в динамике посещение россиянами закавказской республики в июне, то сумма, которая была озвучена накануне Грузией, вполне реалистична. Он добавил, что туристы лишили Грузию дохода за два самых пиковых месяца года — июль и август. Кроме того, по прогнозам представителя «Турпомощи», в августе потери вырастут еще на 10%.
Для общего бюджета Грузии невырученные «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом», резюмировал Осауленко.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему нет.
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты назвали самые востребованные в России в 2019 году профессии. По данным презентации ВНИИ труда Министерства труда, которые приводят РИА Новости, в список вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, а также юрист. Рейтинг был составлен по итогам опроса, в котором участвовали 26,9 тысяч организаций из всех регионов страны. Также в десятку лидеров попали специалист по социальной работе, медсестра, бухгалтер и педагог-дефектолог.
Уточняется, что востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, вакансиям и другим параметрам. Одним из основных критериев востребованности профессии на предприятии является ее роль в обеспечении деятельности.
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