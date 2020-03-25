Новости за ночь: На Курилах после землетрясения объявлено об угрозе цунами

В Италию для помощи в борьбе с коронавирусом вылетел 15 самолёт ВКС России ВОЗ: Новым эпицентром распространения COVID-19 могут стать США Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус Россияне пожаловались на трудности работы «на удалёнке» Шеф-повар рассказал россиянам, что делать с запасами гречки