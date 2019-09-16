Новосибирский Центр вирусологии потряс взрыв
Хлопок газа с последующим возгоранием произошёл в новосибирском вирусологическом центре «Вектор». Об этом ТАСС сообщил глава наукограда Кольцово Николай Красников. Он рассказал, что ЧП случилось во время планового ремонта в одном из помещений центра при подготовке к лакокрасочным работам.
В результате происшествия пострадал работник подрядной строительной организации, его отправили в больницу. Как уточняет Утро.ру, он получил ожоги ног. Хлопком в помещении выбиты стёкла. Биологически опасных субстанций в этот момент там не было, передает RT.
ГНЦ «Вектор» находится в подчинении Роспотребнадзору, он считается одним из крупнейших мировых центров изучения вирусов. Там хранятся штаммы оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и Эболы.
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