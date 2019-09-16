Новосибирский Центр вирусологии потряс взрыв

В результате происшествия пострадал работник подрядной строительной организации, его отправили в больницу. Как уточняет Утро.ру, он получил ожоги ног. Хлопком в помещении выбиты стёкла. Биологически опасных субстанций в этот момент там не было, передает RT.

ГНЦ «Вектор» находится в подчинении Роспотребнадзору, он считается одним из крупнейших мировых центров изучения вирусов. Там хранятся штаммы оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и Эболы.

