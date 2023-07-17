«Новая ступень контрнаступления»: В Лондоне оценили атаку Киева на Крымский мост

По его мнению, это приведёт к эскалации конфликта между Россией и Украиной.

«Это очередная эскалация», - заключил он.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что удар по Крымскому мосту был нанесён двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Следственный комитет России возбудил уголовное дело.