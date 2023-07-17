«Новая ступень контрнаступления»: В Лондоне оценили атаку Киева на Крымский мост
Председатель спецкомитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News заявил, что произошедшее на Крымском мосту - это новая ступень украинского «контрнаступления».
По его мнению, это приведёт к эскалации конфликта между Россией и Украиной.
«Это очередная эскалация», - заключил он.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что удар по Крымскому мосту был нанесён двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- Володин поддержал остановку зерновой сделки
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
- В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru