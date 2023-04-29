Новая Каховка подверглась массированному обстрелу ВСУ
29 апреля 202313:42
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
В результате массированного обстрела в городе пропало электричество, уточнили в администрации.
Ранее сообщалось об обстреле села в Белгородской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина намерена провести серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением. По его словам, основной удар ВСУ придется на участок фронта между городами Орехов и Гуляйполе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru