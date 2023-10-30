Нетрезвый россиянин убил случайного прохожего и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, беспричинно напавшего на троих прохожих в Великом Новгороде. При этом задержанный нанес одному из пострадавших травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пассажир московского метро напал с ножом на мужчину

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас правоохранители выясняют мотивы поступка задержанного.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь с 25 на 26 октября. Преступник распивал спиртные напитки в собственном доме, после чего вышел на улицу. Сначала он подрался с расклейщиком объявлений, сломав ему челюсть, затем напала на находившегося на автобусной остановке незнакомца. После этого фигурант избил в Спортивном переулке первого встречного и нанес ему несовместимые с жизнью увечья. Погибшего мужчину позже обнаружил житель соседней улицы.

Ранее нетрезвый мужчина ранил ножом трех посетителей магазина в Челябинске, его удалось задержать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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