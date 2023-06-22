Неопознанные обломки обнаружили в районе поисков батискафа в Атлантике

Уточняется, что обломки пока не опознаны, их природа неизвестна. В данный момент эксперты занимаются оценкой информации.



Связь с батискафом «Титан» было потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН заявил, что для спасения людей нужен подобный батискаф, сами они не смогут отцепиться или перерезать тросы, напоминает «Радиоточка НСН».

