Неопознанные обломки обнаружили в районе поисков батискафа в Атлантике
В районе поисков батискафа в Атлантике нашли обломки, сообщает береговая охрана США.
Уточняется, что обломки пока не опознаны, их природа неизвестна. В данный момент эксперты занимаются оценкой информации.
Связь с батискафом «Титан» было потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН заявил, что для спасения людей нужен подобный батискаф, сами они не смогут отцепиться или перерезать тросы, напоминает «Радиоточка НСН».
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