Неизвестный угрожал гранатой в одном из торговых центров Москвы

Правоохранительные органы Москвы ведут поиск в районе Ленинградского шоссе мужчины, который попытался украсть в торговом центре товар, сообщает RT.

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Речь идёт о ТЦ «Метрополис». В торговом павильоне сотрудниками охранной организации был задержан неизвестный, который пытался похитить товар. Он продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия.

В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Пострадавших в результате инцидента нет.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:МоскваГраната
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