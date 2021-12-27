Неизвестный угрожал гранатой в одном из торговых центров Москвы

Захарова: США наделили себя правом мирового антикоррупционного аудитора, но им надо начать с себя

Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия - НАТО

Премьер Израиля Нафтали Беннет вынужден уйти на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у дочери

Путин признался, что выбором презентов внукам на Новый год занимается лично

Тишковец: последняя неделя года в Центральной России начнётся с усиления морозов