Неизвестный угрожал гранатой в одном из торговых центров Москвы
27 декабря 202101:03
Правоохранительные органы Москвы ведут поиск в районе Ленинградского шоссе мужчины, который попытался украсть в торговом центре товар, сообщает RT.
Речь идёт о ТЦ «Метрополис». В торговом павильоне сотрудниками охранной организации был задержан неизвестный, который пытался похитить товар. Он продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия.
В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru