Происшествия
Ведется проверка. По указанным адресам выехали группы быстрого реагирования. Ожидается прибытие кинолога.
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в посольстве США в Москве
8 июля22:01
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании посольства США в России на Новинском бульваре и в жилом доме на Кудринской площади, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Ведется проверка. По указанным адресам выехали группы быстрого реагирования. Ожидается прибытие кинолога.
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