Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в посольстве США в Москве

Телемост раздора. В Киеве не хотят «поговорить» с Москвой Генпрокуратура Украины видит измену в подготовке телемоста Москва-Киев Зеленский обращается к Путину с призывом встретиться в Минске Кремль: нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи