Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в посольстве США в Москве

8 июля22:01

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании посольства США в России на Новинском бульваре и в жилом доме на Кудринской площади, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Ведется проверка. По указанным адресам выехали группы быстрого реагирования. Ожидается прибытие кинолога.

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