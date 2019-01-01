Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»

В экстренные службы столицы поступил звонок от неизвестного, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре «Останкино». Как пишет ТАСС, в настоящий момент в здании работают оперативники и кинологи.

При этом сотрудники телецентра пока остаются на местах.

В начале июня СМИ сообщили об эвакуации ГУМа. Отмечалось, что сотрудники спецслужб оцепили Красную площадь. Тем не менее, одноименный книжный фестиваль на ней продолжил свою работу.

Чуть ранее поступала информация об эвакуации Центрального детского магазина на Лубянке. Отмечается, что в администрацию здания поступил анонимный звонок с предупреждением о минировании. Проверкой этой информации как рази занимались сотрудник спецслужб и кинологи.







