Неизвестный расстрелял двух человек в мировом суде Новокузнецка
16 января 202007:00
Неизвестный устроил стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах региона. Это произошло около 9:20 по местному времени.
По имеющимся данным, были ранены мужчина – судебный пристав – и женщина. Мужчина скончался в машине скорой помощи от ранения в брюшную полость.
Сообщается, что стрелявшего задержали. Более подробной информации пока нет.
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