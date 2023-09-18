Неизвестный бросил чемодан на территорию посольства России в Польше
Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что неизвестный мужчина перебросил чемодан через ограду российского посольства в республике, сообщает ТАСС.
Дипломат уточнил, что инцидент произошёл днём на глазах у дежурящих у ворот диппредставительства полицейских.
«Поскольку было непонятно, что в этом чемодане, вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице», - отметил он.
Андреев указал, что опасных предметов в чемодане не оказалось, и добавил, что это не первое подобное происшествие.
Ранее в Молдавии автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, водителя задержали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польский министр назвал условие для вступления Украины в ЕС
- Украина подала иски в ВТО против трех стран из-за запрета поставок зерна
- МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
- Выходцы из Херсонской области запустили беспилотник возле московской больницы
- СМИ: российские нефтяники выводят зависшие рупии через криптовалюты
- Представитель ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам убийством
- «Какой я член?»: Волочкова объяснила выход из партии «Единая Россия»
- МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
- Неизвестный бросил чемодан на территорию посольства России в Польше
- В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru