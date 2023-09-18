Неизвестный бросил чемодан на территорию посольства России в Польше

Дипломат уточнил, что инцидент произошёл днём на глазах у дежурящих у ворот диппредставительства полицейских.

«Поскольку было непонятно, что в этом чемодане, вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице», - отметил он.

Андреев указал, что опасных предметов в чемодане не оказалось, и добавил, что это не первое подобное происшествие.

Ранее в Молдавии автомобиль Mercedes врезался в ворота посольства России в Кишиневе, водителя задержали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

